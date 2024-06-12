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Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman, nerede çekildi?

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Hababam Sınıfı Tatilde filmi, Türk sinemasının kült filmlerinden birisidir. Bugün ekranlara yeniden gelecek olan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, sevenleri ile buluşuyor. Peki, izleyiciler tarafından araştırılan bu film, nerede çekilmiştir? Oyuncuları kimdir? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman çekilmiştir?

Hababam Sınıfı Tatilde filmi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen bir filmdir. Yeşilçam döneminin önemli filmlerinden birisi olan Hababam Sınıfı Tatilde küçükten büyüğe herkesin izleyebileceği bir filmdir. 16 Aralık 2021 saat 20.00 da Show TV ekranlarında olacak olan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekilmiştir? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman çekildi? İşte bütün bu soruların cevabı haberimizin detaylardadır…

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI

Kemal Sunal : İnek Şaban

Münir Özkul : Müdür Muavini Kel Mahmut

Feridun Şavlı : Domdom Ali

Adile Naşit: Hafize Ana

Avni Yalçın: Avni Hoca

Cem Gürdap : Tulum Hayri

Şener Şen : Badi Ekrem

Ahmet Arıman: Hayta İsmail

Sıtkı Akçatepe : Paşa Nuri

Ayşen Gruda : Ayşe

Ertuğrul Bilda : Külyutmaz Necmi

Sevda Aktolga : Sevda

Hayri Karabey : Rıza Hoca

Filiz Bozkurt : Filiz

Talat Dumanlı : Kürt Sıtkı

Sevtap Erdemli : Sevtap

Muharrem Gürses : Okul Müdürü Muharrem Gür

HABABAM SINIFI TATİLDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın devlerinden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde filmi, herkes tarafından sevilen ve yoğun ilgi ile izlenen bir başyapıttır. Hababam Sınıfı serisinin dördüncü filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde (yerli sinema), 1976 yılında çekimlere başlanmıştır. Fakat 1977 yılında vizyona girmiştir. Yapımcılığını Arzu Film üstlenen Hababam Sınıfı Tatilde filmin, toplam 78 dakika sürmektedir. 15 Aralık 2021 saat 20.00 da Show TV ekranlarına gelecek olan Hababam Sınıfını Tatilde filminin, kullanıldığı okul aslında Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrıdır. Hababam Sınıfını Tatilde filminin orman sahnelerinin ise Belgrad Ormanında çekildiği düşünülmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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