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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı( 6 edebiyat A) mezun olmadığı halde Mahmut hocayı hastanede mutlu edebilmek için sahte diplomalar hazırlamıştır. Fakat Mahmut hocanın okula dönüşüyle yasaklar yine başlar. Okula yeni gelen ve zor şartlar altında çalışmış olan Semra öğretmenden aşk mektubu aldığını zanneden Şaban ona cevap mektupları gönderir fakat daha sonra okulda işler iyice karışacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1975 (83 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Ocak 1975 Çarşamba Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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