Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın mezun olmasının üstünden yıllar geçmiş olsa da Özel Çamlıca Lisesi'nde eğitim devam etmektedir. Okulun eski sahibi Muharrem Gür vefat edince okul yönetimini oğlu Deli Bedri devralmıştır. Zamane Hababamcılar, eski geleneğin sadık izleyicileri olarak hem idareye hem de hocalarına kök söktürmeyi sürdürmektedirler. Deli Bedri ise onların haylazlıklarını bahane ederek okulu satma planları yapmaktadır. Bu durum karşısında okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi eski bir hababamcıdan yardım istemekte bulur ve Güdük Necmi rehber öğretmen rolüyle okula geri döner. Ama eski haylazlıkların yerini yenileri alalı çok olmuştur.

HABABAM SINIFI MERHABAFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hababam Sınıfı Merhaba filmi çekimleri 2003 yılında İstanbul Koşuyolu'nda bulunan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleşti.

Oyuncular[değiştir | kaynağı değiştir]

• Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca

• Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca

• Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

• Memet Ali Alabora - Matkap Emre

• Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail

• Şafak Sezer - Ercüment

• Melih Ekener - Bebe Ruhi

• Peker Açıkalın - Psiko

• Cengiz Küçükayvaz - Kötü Kenan

• Hasancan Şeremet - Sebastian (Sebahattin)

• Ceyhun Yılmaz - Kermit Kemal

• Sümer Tilmaç - Sazan Kamil

• Hamit Haskabal - Niyazi Hoca

• Tuncay Akça - Bacaksız Amca

• Zeki Alasya - Boz Ali

• Ahmet Arıman - Hayta İsmail

• Cem Gürdap - Tulum Hayri

• Cengiz Nezir - Bozum Cahit

• Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

• Ayşen Gruda - Ayşe

• Çiğdem Mizrahi - Beton Ümran

• Çetin Çiftçioğlu - Hitit Besim

• Bülent Kayabaş - Şalter Haşmet

• Arzu Çevikalp - 1.Kız

• Ceylan Güvenç - 2.Kız

• Seda Sevin - 3.Kız