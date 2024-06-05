Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, 1978 yapımı komedi türünde bir sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmidir fakat devam niteliğindedir. Bu film İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın ve birçok Hababam Sınıfı karakterinin olmadığı ilk filmdir. Ayrıca Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Kartal Tibet'in oturduğu Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez üstlenmiştir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin 5. filminin çekimleri Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsünde gerçekleşti

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Münir Özkul - Kel Mahmut

Zümrüt Cansel - Ayşe

Şevket Altuğ - Kimya hocası

Adile Naşit - Hafize Ana

Perran Kutman - Hürrem

Şener Şen - Badi Ekrem

İlyas Salman - Bilo Ağa

Muharrem Gürses - Müdür

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Tayfun Akalın - Öğrenci

Talip Güran - Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga - Sevda

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri