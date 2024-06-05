Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi?
Hababam Sınıfı efsanelerinden biri olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, ilk Hababam Sınıfı filmlerinin devamı niteliğindedir. Münir Özkul'un yer aldığı son Hababam Sınıfı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, yeni fakat bu sefer kızlı erkekli bir Hababam Sınıfı'nın maceralarını konu alıyor!
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, 1978 yapımı komedi türünde bir sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmidir fakat devam niteliğindedir. Bu film İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın ve birçok Hababam Sınıfı karakterinin olmadığı ilk filmdir. Ayrıca Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Kartal Tibet'in oturduğu Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez üstlenmiştir.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NEREDE ÇEKİLDİ?
Serinin 5. filminin çekimleri Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsünde gerçekleşti
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI
Münir Özkul - Kel Mahmut
Zümrüt Cansel - Ayşe
Şevket Altuğ - Kimya hocası
Adile Naşit - Hafize Ana
Perran Kutman - Hürrem
Şener Şen - Badi Ekrem
İlyas Salman - Bilo Ağa
Muharrem Gürses - Müdür
Bülent Haksever - Kıllı Sami
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Tayfun Akalın - Öğrenci
Talip Güran - Kıvırcık Ömer
Sevda Aktolga - Sevda
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri