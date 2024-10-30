Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Münir Özkul – Kel Mahmut /Mahmut Hoca
Zümrüt Cansel – Ayşe
Şevket Altuğ – Kimya Hocası
Adile Naşite – Hafize Ana
Perran Kutman – Hürrem
Şener Şen – Badi Ekrem
İlyas Salman – Bilo Ağa
Muharrem Gürses – Müdür
Bülent Haksever – Kıllı Sami
Em Gürdap – Tulum Hayri
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Tayfun Akalım – Öğrenci
Talip Güran – Kıvırcık Ömer
Sevda Aktolga – Secda
Hayri Karabey – Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca
Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri
Nuri Tuğ
Açelya Aytaç
Tekgül Gözalan