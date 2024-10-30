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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul – Kel Mahmut /Mahmut Hoca

Zümrüt Cansel – Ayşe

Şevket Altuğ – Kimya Hocası

Adile Naşite – Hafize Ana

Perran Kutman – Hürrem

Şener Şen – Badi Ekrem

İlyas Salman – Bilo Ağa

Muharrem Gürses – Müdür

Bülent Haksever – Kıllı Sami

Em Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Tayfun Akalım – Öğrenci

Talip Güran – Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga – Secda

Hayri Karabey – Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Nuri Tuğ

Açelya Aytaç

Tekgül Gözalan

Osman DEMİR
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