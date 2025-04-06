Güzide Duran kimdir sorusuna cevap arayanlar için, onun hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda elde ettiği modellik başarıları ön plana çıkıyor. Türkiye'nin en tanınmış modellerinden biri olan Güzide Duran, kariyeri boyunca birçok önemli dergi ve marka ile çalıştı. Peki, Güzide Duran kimdir? Güzide Duran kaç yaşında, nereli?

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de doğmuş Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1996 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek modellik kariyerine adım atmıştır. Uluslararası alanda da başarı gösteren Duran, Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer almış; L'Oreal, Pantene, Revlon ve Saks 5th Avenue gibi markaların reklam kampanyalarında boy göstermiştir.

Televizyon dünyasında da aktif olan Güzide Duran, Star TV'de yayınlanan "Proje Moda" yarışmasında hem sunuculuk hem de jüri üyeliği yapmıştır. Ayrıca "Yeşil Işık" (2002), "90-60-90" (2001) ve "Kurşun Asker" (2002) gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

Özel hayatında, 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen Duran'ın, Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. Çiftin evliliği 2021 yılında sona ermiştir.