Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın nerede çekildiği merak ediliyor. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi hakkında merak edilenler araştırılıyor. Güzel Aşklar Dizisi'nin konusu ve olayların geçtiği mekanlar büyük ilgi görüyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak Kapadokya'da yapılsa da, ilerleyen bölümlerde Karadeniz ve Diyarbakır gibi Türkiye'nin farklı coğrafyalarından etkileyici manzaralar da izleyiciyle buluşacak. Dizi, güçlü senaryosunun yanı sıra Anadolu'nun benzersiz doğal güzellikleriyle de izleyenlere adeta bir görsel şölen sunmayı hedefliyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmir'de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya'ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz'in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?