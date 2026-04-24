Güvenlik ve Konfor Odaklı Değişim: 2026 Jeep Compass Donanım Paketleri
Türkiye'de sıfır SUV araçlar segmentinde alıcıların en sık şikayet ettiği şey şu: güvenlik teknolojileri çoğunlukla üst versiyonlara saklanıyor, giriş donanımı ise "var sayılıyor" ve güvenlik paketini fiyata ek maliyetlerle sunuyor. Bu kez Jeep farklı bir yol izledi. Yeni Compass'ın her iki versiyonuna da Seviye 2 otonom sürüş desteği standart olarak geldi, bu, pek çok rakip modelde ancak en üst pakette gördüğünüz bir özellik.
Peki bu donanım kararı tesadüf mü, yoksa C-SUV pazarında belirginleşen yeni bir rekabetin işareti mi?
Neden "Donanım Paketi" Seçimi Bu Kadar Önemli
SUV araçlar söz konusu olduğunda satın alma kararını en çok etkileyen faktörlerden biri liste fiyatı değil, o fiyata nelerin dahil olduğudur. Aracın müşterilere sunmuş olduğu teknoloji, koltuk konforu ve sürücü destek sistemleri; günlük kullanımda hissedilen farkı doğrudan belirler.
Yeni Jeep Compass, bu denklemi iki net versiyon üzerinden kuruyor: Limited ve Summit. İkisi de e-Hybrid güç seçeneğiyle geliyor; ancak donanım içerikleri birbirinden ayrışıyor.
Limited: Teknoloji Ağırlıklı Giriş Paketi
Limited versiyonu, kompakt SUV segmentinde "standart" beklentisini yeniden tanımlıyor.
Dış tasarım ve pratik özellikler:
- Full-LED Reflektör Farlar
- 18" Alaşım Jantlar (225/60 R18, A+ sınıfı lastikler)
- Panoramik Açılabilir Sunroof
- 360° Alt Gövde Koruması
- Elektrikli, katlanır ve ısıtmalı yan aynalar
İç mekan ve konfor:
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Çift bölgeli otomatik klima
- Renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Teknoloji ve güvenlik — standart olarak:
- 16" multimedya ekranı / 10,25" dijital gösterge paneli
- Kablosuz Apple CarPlay™ & Android Auto™
- Selec-Terrain sürüş modları
- Ön çarpışma uyarı sistemi
- Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği
- Adaptif hız sabitleyici
- Şerit konumlandırma asistanı
- Otomatik acil frenleme sistemi
- Navigasyon sistemi
Seviye 2 otonom sürüş, şerit takibi ve adaptif hız sabitleyiciyi eş zamanlı devreye sokabilen sistemleri kapsıyor. Bu, şehirlerarası sürüşlerde yorgunluğu gözle görülür biçimde azaltan, hem konfor hem güvenlik etkisi yaratan bir teknoloji.
Summit: Üst Seviyede SUV Deneyimi
Summit versiyonu, Limited'in tüm donanımını koruyarak üzerine bir katman daha ekliyor.
Dış tasarımda farklılaşma:
- LED Matrix Farlar (daha hassas ışık kontrolü)
- 7 Slot ikonik ön ızgaraya ek ışıklandırma
- Karartılmış arka camlar
- Ön sis farları
- Parlak siyah plastik detaylar
- Arka logo aydınlatmalı LED stop lambalar
- Tavan rayları
- Suni deri koltuklar
- Isıtmalı koltuklar
- Elektrikli ayarlanabilir, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar
- Elektrikli ayarlanabilir bel ve yanal destekler
- Hafızalı sürücü koltuğu
- Isıtmalı direksiyon simidi
Ek güvenlik ve teknoloji:
- 360° Kamera
- Handsfree elektrikli bagaj kapağı
- Kablosuz şarj
- Isıtmalı ön cam (buz çözücü)
- Alarm sistemi
- Kör nokta sistemi
Özellikle uzun yol kullananlar için masaj fonksiyonlu koltuklar ve ısıtmalı direksiyon kombinasyonu, Summit'i bir üst segmentle rekabete sokan detaylar.
e-Hybrid Güç Aktarımı: Rakamlar Ne Anlama Geliyor?
Her iki versiyon da aynı e-Hybrid sistemini paylaşıyor.
Özellik Değer
İçten yanmalı motor gücü 100 kW / 136 HP
e-Motor gücü 21 kW / 28 HP
Sistem toplam gücü 106 kW / 145 HP
Sistem maksimum torku 230 Nm
0-100 km/s 10,0 saniye
Maksimum hız 195 km/s
Ortalama yakıt tüketimi 5,6 – 5,7 L/100 km
CO² emisyonu (WLTP) 127 – 130 g/km
Şanzıman eDCS6
Çekiş FWD
Hibrit sistemin bataryası 0,9 kWh kapasitesiyle tam elektrik menzili sunmuyor; bu düzenleme daha çok yakıt verimliliğini desteklemek ve şehir içinde motor yükünü hafifletmek amacıyla kurgulanmış. Kompakt SUV segmentinde 5,6-5,7 litre/100 km tüketim değeri, oldukça rekabetçi bir konumda.
Arazi Kabiliyeti: Kompakt SUV'dan Beklenenin Ötesi
Boyutlar ve arazi verileri birlikte okunduğunda tablo ilginçleşiyor:
- Uzunluk: 4.552 mm
- Aks mesafesi: 2.795 mm
- Yerden yükseklik: 200 mm
- Su geçiş derinliği: 408 mm
- Yaklaşma açısı: 20°
- Uzaklaşma açısı: 27°
- Tepe aşma açısı: 16°
- Çekme kapasitesi: 1.150 kg
408 mm su geçiş derinliği, bu segmentin ortalamasının belirgin biçimde üzerinde. Selec-Terrain sürüş modlarıyla birleşince Compass, sadece asfalt odaklı bir kompakt SUV olarak konumlanmıyor. Aynı zamanda Jeep’in off-road tecrübesini de alarak bir ileri aşamaya taşıyor.
Renk Seçenekleri
Yeni Compass beş renk seçeneğiyle sunuluyor. Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Amazon Kahve ve Antarktika Beyaz renklerde siyah tavan standart olarak geliyor; Volkanik Siyah renginde ise siyah tavan bulunmuyor.
Durumu Değerlendirmek Gerekirse
SUV araçlar kategorisinde alıcıların büyük çoğunluğu artık yalnızca motor gücüne ve iç hacme bakmıyor. Güvenlik sistemleri, yakıt ekonomisi, off-road performansı ve sürüş konforu da sürücülerin beklediği önemli kritlerler arasında yer alıyor. Yeni Jeep Compass ise tam bu noktada rakiplerinden ayrılıyor; ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmasının yanı sıra, off-road konusunda da rakiplerinin oldukça önünde konumlanıyor.