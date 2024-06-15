Gusül abdestinin nasıl alındığı, hangi adımların izlenmesi gerektiği sık sık araştırılan konular arasında. Bu konu hakkında Diyanet'in açıklaması da merak ediliyor.GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR? Gusül abdesti adımları neler? İşte merak edilenler...

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan açıklamaya göre; Gusletmek isteyen kişi, niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda herhangi bir necaset veya maddi kirlilik varsa bunları temizler ve avret yerlerini yıkar. Ardından sağ eliyle üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonrasında vücudunun her tarafını iyice yıkar. Eğer gusledilen yerde su birikiyorsa, en son olarak ayaklarını yıkayarak guslünü tamamlar.

Gusül abdesti almak için şu adımları izleyebilirsiniz: