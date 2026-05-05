Gurvita’nın kurucusu Bahar Şamhili Tanju: İhtiyaçtan doğan bir fikirle yola çıktım

Türkiye’nin en prestijli girişimcilik organizasyonlarından biri olan “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nda bu yılın kazananı Gurvita’nın kurucusu Bahar Şamhili Tanju oldu. Başarı hikayesini anlatan Tanju, girişim yolculuğunun bir fikirden değil, doğrudan bir ihtiyaçtan doğduğunu vurguladı.

“BU HİKAYE BİR FİKİRLE DEĞİL, İHTİYAÇLA BAŞLADI”

Gurvita markasının kurucusu Bahar Şamhili Tanju, girişimcilik sürecini şu sözlerle anlattı: “Girişimciliğin çoğu zaman bir fikirle başladığı söylenir. Benim hikâyem ise bir ihtiyaçla başladı.” Geçirdiği kemik erimesi rahatsızlığı sonrası kemik suyuyla tanıştığını ifade eden Tanju, “Doktorlarımın önerisiyle tüketmeye başladım ve sağlığım üzerindeki olumlu etkilerini birebir deneyimledim. Bu süreç bana önemli bir farkındalık kazandırdı” dedi. Tanju, bu deneyimin ardından yalnızca kendisi için değil herkes için erişilebilir bir ürün geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, “Amacım iyi gıdayı herkes için ulaşılabilir kılmaktı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YENİ BİR KATEGORİ OLUŞTURDUK”

Uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından ortaya çıkan ürünle ilgili konuşan Tanju, “İki üniversiteyle yürüttüğümüz dokuz aylık süreçte besin değerlerini koruyan özel bir teknik geliştirdik” dedi. Ürünlerin tamamen doğal içeriklerden oluştuğunu vurgulayan Tanju, “Katkı ve koruyucu içermeyen kemik sularımızı soğuk zincirle koruma altına aldık. Böylece Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yeni bir kategori oluşturduk” diye konuştu. 2018 yılında piyasaya sunulan Gurvita’nın bugün 55 farklı ürünle yaklaşık 20 bin satış noktasında tüketiciyle buluştuğunu belirten Tanju, markanın kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

“BU ÖDÜL SADECE BENİM DEĞİL, TÜM KADINLARIN BAŞARISI”

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülüne layık görülmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Tanju, duygularını şu sözlerle anlattı: “50 bini aşkın başvuru arasından bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir mutluluk.” Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasının önemine dikkat çeken Tanju, “Kadınların ekonomide daha güçlü olduğu bir geleceğin ülkemizi de güçlendireceğine inanıyorum” dedi. Başarı hikayesinin sadece bir marka oluşturmakla sınırlı olmadığını belirten Tanju, “Unutulmaya yüz tutmuş bir beslenme alışkanlığını yeniden hayatın içine kazandırdığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.