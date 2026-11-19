Carrefoursa, Kozyatağı’ndaki City’s İstanbul AVM’de 56. Gurme mağazasını müşterileriyle buluşturdu. Mağazada balık, kasap, meyve sebze, şarküteri ve fırın kategorilerindeki ürünlerin yanı sıra organik ve vegan ürünler, kabuklu deniz mahsulleri, yerli ve ithal ürün seçenekleri müşterilere sunuluyor. CarrefourSA’nın Kozyatağı ile bağı 1993 yılına uzanıyor. Carrefoursa, bu köklü geçmişini değişen müşteri beklentilerini yakından takip eden perakende anlayışıyla sürdürüyor. Bugün Gurme Carrefoursa, gastronomi odaklı mağaza konsepti, zengin alışveriş deneyimi ve uzmanlığıyla müşterilerine hizmet veriyor.

CarrefourSA CEO’su Hatice Evren: “Gurme ile Alışverişi Bir Keşif Deneyimine Dönüştürüyoruz”

Açılışla ilgili değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, “Her gün daha iyisi için çalışma anlayışımızla, tüketici alışkanlıklarını, bölgesel ihtiyaçları ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri dikkate alarak alışveriş deneyimimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Aldığımız geri bildirimleri de mağaza konseptlerimize yansıtıyoruz.

Günümüzde gıda perakendesi, değişen yaşam biçimleri ve tüketici beklentileriyle birlikte gelişiyor. Müşterilerimiz kaliteli ve güvenilir ürünlere kolayca ulaşmanın yanı sıra farklı lezzetleri keşfetmek, yeni mutfaklarla tanışmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler bulmak istiyor. Biz de bu beklentileri dikkate alarak dünyanın farklı mutfaklarından ürünleri Türkiye’nin yöresel lezzetleriyle aynı raflarda buluşturan bir ürün yelpazesi oluşturuyoruz. Gurme mağazalarımızda ürün çeşitliliğini kategori uzmanlığı ve hizmet kalitesiyle tamamlıyoruz. Balık, kasap, meyve sebze, şarküteri ve fırın reyonlarımızda uzman çalışanlarımızın bilgi ve deneyimini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Lezzet Arası restoranlarımız ile farklı lezzetler sunarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyoruz. Gurme mağazalarımızı hizmet kalitesi ve deneyim alanlarımızla geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.