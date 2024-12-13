Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gurbetçi Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gurbetçi Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu nedir, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve Gurbetçi Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gurbetçi Şaban, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Türk sinema filmi. Film Almanya'ya iş için giden Türklerin yaşam koşullarını ele almaktadır. Filmde Türk sinemasının bilinen kişilerinden Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuzer Çetinkaya gibi isimler vardır.

Filmde göç olgusunun toplumsal yansımaları konu ediliyor. Gurbetçi Şaban saf görünümlü bir garibandır, ancak kurnazlık yapmaktan geri durmaz. Şaban'ın işçi olarak gittiği Almanya'da başından trajikomik olaylar geçer. Kartal Tibet filmde cameo olarak görünmüştür.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da filmde küçük bir rolde oynamıştır.

Şaban Yıldız, saf, gariban bir köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan Türkleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran ve aşağılayan gaddar bir Alman patronun eline düşer. Ayrıca kendisi gibi Almanya yolcusu iken otobüste tanıştığı Bahar'a âşık olmuş ve Bahar'la aynı fabrikada çalışmaktadırlar. Daha sonra Alman patronun uyguladığı zorbalık ve haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmaya karar verir. Yaptığı akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar. Zaman içinde tüm yeteneklerini sergilemeye başlayan Şaban, işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

• Müge Akyamaç: Bahar

• Reha Yurdakul: Hasan Usta

• Yavuzer Çetinkaya: Fritz

• Baykal Kent: Ustabaşı

• Ferhan Tanseli: Alman Patron Hans

• Ayten Erman: Hans'ın karısı

• Akın Tunç: Hans'ın oğlu

• Ertem Göreç: Şaban'ın yol arkadaşı

• Toron Karacaoğlu: Hans seslendirme

• Ayton Sert: Baykal Kent seslendirme

• Tijen Par: Bahar seslendirme

• Göksel Kortay:Ayten Erman seslendirme