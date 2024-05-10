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Güneş'te patlama mı oldu? ABD'de jeomanyetik fırtına çıktı

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Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Peki, Güneş'te patlama mı oldu? Güneş patlaması gerçekleşti mi merak ediliyor.

Güneş'te patlama mı oldu? Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Peki, Güneş'te patlama mı oldu? Güneş patlaması gerçekleşti mi merak ediliyor. Detaylar...

GÜNEŞ'TE PATLAMA MI OLDU?

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güneş'te patlama mı oldu? ABD'de jeomanyetik fırtına çıktı

ACİL DURUM UYARISI YAYINLADILAR

Acil durum uyarısında "Jeomanyetik fırtınalar Dünya'ya yakın yörüngedeki ve Dünya yüzeyindeki altyapıyı etkileyebilir." ifadelerine yer verilirken, fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söylendi.

"KUTUP IŞIKLARI GÜNEY BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLİR"

Jeomanyetik fırtınaların aynı zamanda kutup ışıklarını da tetikleyebileceği aktarılırken, şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini de içerdiği bildirildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Charlotte Fırtına Güneş Gündem Dünya Haberler

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