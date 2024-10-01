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Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü?

Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü?
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Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Ünlü gazeteci ve televizyoncu Güneri Cıvaoğlu'nun sağlık durumu ve hastalığı hakkında merak edilenler gündemde. Güneri Cıvaoğlu öldü mü, neden öldü ve hastalığı nedir soruları araştırılıyor. Güneri Cıvaoğlu kimdir ve kaç yaşında öldüğü gündeme geliyor. Güneri Cıvaoğlu'nun son hali ve sağlık durumu gündemde. Peki, Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü?

Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü? İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, öldü mü ve kaç yaşında öldüğü merak ediliyor. Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında öldü? Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Detaylar haberimizdedir...

GÜNERİ CIVAOĞLU ÖLDÜ MÜ?

İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. 85 yaşındaki Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

GÜNERİ CIVAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Cıvaoğlu, haftalar önce İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde düşerek başını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü?Güneri Cıvaoğlu

GÜNERİ CIVAOĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

85 yaşındaki gazeteci ve köşe yazarı Güneri Cıvaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır Türk basın dünyasında önemli bir yer edinen Cıvaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

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