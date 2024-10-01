Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir?

İstanbul'daki ünlü restoranlardan birinde dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 85 yaşındaki Cıvaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Peki, Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir? Detaylar haberimizde...

GÜNERİ CIVAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Cıvaoğlu, haftalar önce İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde düşerek başını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

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