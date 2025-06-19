Günde kaç litre su içilmeli? Günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır?

Günde kaç litre su içilmeli? Günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır?
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Sağlıklı bir yaşam için su tüketimi en temel ihtiyaçlardan biridir. Bu nedenle "Günde kaç litre su içilmeli?" sorusu, birçok kişinin aklındaki önemli sorulardan biridir. Peki, Günde kaç litre su içilmeli? Günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Yaz aylarında ve yoğun fiziksel aktivite dönemlerinde su ihtiyacı daha da artıyor. Uzmanlar, günlük su tüketimi konusunda bireylerin yaşına, kilosuna, sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre farklı miktarlar öneriliyor. Peki, bilimsel verilere göre günde kaç litre su içmek gerekir?

SU İÇMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. John Speakman liderliğindeki ekip, günde 2 litre su içilmesi gerektiği yönündeki genel kabulün aslında fazla olabileceğini savunuyor. BBC'ye konuşan Prof. Speakman, bu hesaplamanın küçük bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtiyor:

"İçmemiz gereken su, sindirmemiz gereken toplam su ile yediklerimizden aldığımız su miktarı arasındaki farktır."

Bu açıklama, su ihtiyacının yalnızca içeceklerden değil, aynı zamanda yediğimiz gıdalardan da önemli ölçüde karşılandığını vurguluyor. Örneğin meyveler, sebzeler, çorbalar ve yoğurt gibi su oranı yüksek gıdalar, toplam su alımına büyük katkı sağlar.

Günde kaç litre su içilmeli? Günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır?

GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ?

Yeni araştırmaya göre, birçok yetişkin için günlük su ihtiyacı 1,5 ila 1,8 litre arasında. Bu miktar, aktif olmayan, ortalama kiloda bir birey için yeterli görülüyor. Aşırı fiziksel aktivite, sıcak hava, hastalık gibi durumlar ise bu ihtiyacı artırabilir.

Kadınlar: 2 – 2,5 litre

Erkekler: 2,5 – 3 litre

Yeni öneri (Science araştırması):

Yetişkinler için: 1,5 – 1,8 litre arası yeterli olabilir.

Bu miktarın üzerine çıkmak, özellikle besinlerle alınan su da hesaba katıldığında, gereksiz olabilir.

AŞIRI SU TÜKETMEK ZARARLI MIDIR?

Çok fazla su tüketmek, vücuttaki sodyum seviyesini düşürerek hiponatremi adı verilen ciddi bir duruma yol açabilir. Bu durum, özellikle kısa sürede büyük miktarda su içen bireylerde görülebilir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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