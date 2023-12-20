GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?
Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 20 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Piyasadaki hareketlilik çeyrek altın alım-satımını etkileyebilir. Çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 20 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,8 yükselişle 1909 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 200 lira seviyesinde bulunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 13 bin 50 lira seviyesinde bulunuluyor.