Gün Olur belgeseli nerede, hangi köyde çekildi? TRT Belgesel Gün Olur belgesi hangi şehirde çekilmiştir?

Gün Olur belgeseli nerede, hangi köyde çekildi? Sorusu, Belgesel Gün Olur belgesini izlemekte olan izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. İlk bölümüyle 11 Kasım Cumartesi 22.00'de TRT Belgesel ekranlarında yayınlanmakta olan Gün Olur belgeseli nerede, hangi köyde çekildi? Sizler için haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Gün Olur belgeseli nerede, hangi köyde çekildi? TRT Belgesel Gün Olur belgesi hangi şehirde çekilmiştir?

GÜN OLUR BELGESELİ NEREDE, HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Gün Olur belgeselinin bölümleri farklı köylerde geçmektedir. Belgeselin ilk bölümü ise Bursa'nın Karaoğlan köyünde geçmektedir. 18.11.2023 tarihinde yayınlanmakta olan bölümde ise Burdur Altınyayla Çatak köyünde çekilmiştir. Buna göre Gün Olur belgeselinin yayınlanmakta olan bölümleri Türkiye'nin farklı köylerinde çekilmiş bir belgeseldir.