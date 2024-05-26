Gülşehir Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları!

GÜLŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Gülşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından kazanılmıştır. Erkan Çiftci, MHP adayı olarak toplam oyların %61.13'ünü alarak 4.808 oyla belediye başkanı seçilmiştir. AK Parti adayı Fatih Çiftci ise %33.13 oy oranıyla 2.606 oy alarak ikinci sırada yer almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Erol Sipahioğlu %4.53 oy oranıyla 357 oy, Yeniden Refah Partisi adayı Ersin Başar %0.38 oy oranıyla 30 oy ve Zafer Partisi adayı Baran Koyuncu ise %0.31 oy oranıyla 25 oy almıştır. Bu sonuçlara göre, Gülşehir Belediyesi'ni MHP yönetmektedir.