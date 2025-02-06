Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci: 'Gülşehir'i Kapadokya'nın en canlı bölgesi yapacağız'

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Başkan Çiftci, Kapadokya'nın tanıtımına değinerek, " Kapadokya'yı zaten tanıtmaya gerek yok. Kapadokya kendini kanıtlamış bir bölge" dedi. Ancak bölgedeki Gülşehir ilçesinin önceki yıllarda daha az bilinir olduğunu belirten Çiftci, "Gülşehir Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar gibi bölgelerin gerisinde kalmış bir yerdi. Biz, Gülşehir'i Kapadokya'nın en canlı yerlerinden biri haline getirmek için yola çıktık" şeklinde konuştu.

Gülşehir'in sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklere de değinen Çiftci, ilçenin en kıymetli mirasa sahip olduğunu vurgulayarak "Kapadokya bölgesinde 11. ve 18. yüzyıldan kalma kiliselerimiz, medreselerimiz, camilerimizle birlikte baş yapıtımız olan Mantarkaya'mız var" ifadelerini kullandı.

Gülşehir, tarihi ve kültürel mirasıyla bölge turizmine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.