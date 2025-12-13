Haberler

Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Güncelleme:
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olayın ardından Güllü'nün 2004 yılında katıldığı bir televizyon programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Söz konusu görüntülerde şarkıcının program çekimlerine ara vererek çocuklarıyla bir araya geldiği anlar dikkat çekti. Güllü, kızına "Kurban olurum" diyerek öpüp sarıldığı, uğurlama sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki ikametine götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile iki kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, ünlü sanatçı Güllü'nün 2004 yılında ATV'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" adlı yarışma programına katıldığı döneme ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Programda yarışmacı olarak yer alan Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem ve oğlu Yağız'ı büyük bir coşkuyla karşıladığı anlar dikkat çekti.

"KURBAN OLURUM ANNEM"

Görüntülerde, o dönem henüz küçük yaşta olan Tuğyan Ülkem ile Güllü arasında yaşanan duygusal anlar öne çıktı. Ünlü şarkıcının çocuklarına son derece hassas davrandığı, merdivenlerden inerken "Aman dikkat, düşmeden… Allah korusun" şeklindeki uyarıları ise izleyenleri duygulandırdı.

Program çekimlerine kısa bir ara veren Güllü'nün, kızıyla hasret giderdiği, "Kurban olurum annem, güzelliğine… Güle güle gidin" sözleriyle öpüp sarıldığı ve uğurlama sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar da yeniden paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
