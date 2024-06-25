Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Gülen Gözler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gülen Gözler filmini izleyecek olanların merak ettiği Gülen Gözler konusu nedir, Gülen Gözler oyuncuları kimler ve Gülen Gözler özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul · Yaşar Usta

Adile Naşit · Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar · İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen · Vecihi

Ayşen Gruda · Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe · Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen · Nedret (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ · Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz · Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen · Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Sevda Aktolga · Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu · Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel · Orhan (Nedret'in kocası)

Tuncay Akça · Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce · Hasan Usta

Ahmet Arıman · Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Bilsev · Muammer (İnşaat ustası)

Talat Dumanlı · Görücü

Gülen Gözler filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Film İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde çekilmiştir. Film 1977 yılında yayınlanmıştır.