Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Gülcemal oldu. Peki, Gülcemal Gülcemal Şahin'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Gülcemal kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Gülcemal Şahin (Murat Ünalmış) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal dizisi Gülcemal Şahin kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Şahin ( Murat Ünalmış ) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL GÜLCEMAL ŞAHİN KİMDİR?

Gülcemal! Adının anlamı gül yüzlü demekti ama Gülcemal'in ne gül yüzünü okşayan oldu ne de yüzü güldü bu hayatta. Anne şefkati sevgisi nedir bilmedi. Çocuk olmak ne, hiç bilmedi. Şimdi ondan acımasız korkunç adam diye bahsediyorlar.Çocukluğunda çektiği ızdırabı babasının boylu boyunca uzanmış cesedini unutmadı Gülcemal! Bu hayattan ve annesinden alacaklı! Hesabını kesmeden içi soğumayacak. Ama diğer yandan mazluma baba, zalime ondan da zalim. Koca yürekliydi Gülcemal. O yüreğine dünyayı sığdırmıştı da kendine dünyada sığınacak bir yer bulamamıştı.

GÜLCEMAL GÜLCEMAL'I KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Gülcemal Şahin karakterini "Murat Ünalmış" canlandırmaktadır.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış (d. 23 Nisan 1981, Kayseri), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, "Üç Kadın" dizilerinde ve "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. 2016-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır. atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynamıştır. 24 Haziran 2021 tarihinde diziden ayrılmıştır. (102. bölüm / 3. Sezon Finali) Şimdilerde ise FOX'ta yayımlanmakta olan Gülcemal dizisinde Gülcemal Şahin karakterine hayat vermektedir.