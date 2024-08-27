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Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok?

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Gülbin Tosun'un NOW TV'deki görevine son verildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler, sevilen sunucunun neden ekrana gelmediğini merak ediyor. Tosun'un kovulduğu iddiaları doğru mu, yoksa başka bir sebep mi var? İşte detaylar...

Gülbin Tosun'un NOW TV'de neden yer almadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun, NOW TV'de neden yok? Bu soruların yanıtları, izleyiciler ve takipçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Detaylar haberimizde…

GÜLBİN TOSUN KOVULDU MU?

Gülbin Tosun, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile zorunlu izne çıkarıldığını ancak işten çıkışının verilmediğini söyledi. Gülbin Tosun'un paylaşımına göre, hayvan hakları yasası hakkındaki paylaşımları ve yorumları sebebiyle zorunlu izne çıkarıldı.

Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok?

GÜLBİN TOSUN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Gülbin Tosun, "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize." ifadeleriyle zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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