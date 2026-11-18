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GTA 6'nın desteklenen diller arasında Türkçe bulunmuyor. Oyun, İngilizce seslendirme ve 13 farklı dilde metin desteğiyle yayınlanacak. Bu nedenle Türk oyuncular, GTA 6'yı Türkçe altyazı ya da Türkçe dublajla oynayamayacak. Rockstar Games'in önceki oyunlarında da resmi Türkçe dil desteği sunulmamıştı. Türkçe dil desteğinin ilerleyen dönemde bir güncellemeyle eklenip eklenmeyeceğine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak. İşte GTA 6'nın dil seçenekleri ve Türkçe desteğiyle ilgili tüm detaylar.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ?

Hayır, GTA 6 Türkçe değil. Oyunun desteklenen dilleri arasında Türkçe yer almıyor.

GTA 6 TÜRKÇE ALTYAZI VAR MI?

GTA 6'da Türkçe altyazı bulunmuyor. Oyun, 13 farklı dilde metin ve altyazı desteği sunuyor ancak bu diller arasında Türkçe yok.

GTA 6 TÜRKÇE DUBLAJ VAR MI?

GTA 6'da Türkçe dublaj bulunmuyor. Oyunun seslendirmesi İngilizce olarak yapıldı.

GTA 6 HANGİ DİLLERİ DESTEKLİYOR?

GTA 6, İngilizce seslendirmeyle yayınlanacak. Oyunda ayrıca 13 farklı dilde metin ve altyazı desteği sunuluyor. Desteklenen dillerin tam listesi, oyunun PlayStation Store ve Xbox Store sayfalarında yer alıyor.

GTA 6'YA TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELECEK Mİ?

GTA 6'ya ilerleyen dönemde Türkçe dil desteği eklenip eklenmeyeceğine ilişkin Rockstar Games tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Rockstar'ın GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi önceki oyunlarında da resmi Türkçe dil seçeneği bulunmuyordu.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Oyun, dünyada ilk olarak Yeni Zelanda'da, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te açılacak.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü bulunmuyor. Oyunun PC sürümü için ise henüz bir tarih açıklanmadı.