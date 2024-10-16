Oyun dünyasında uzun süredir beklenen GTA 6 için çıkış tarihi ve fiyatı konusunda spekülasyonlar sürüyor. Rockstar Games'in üzerinde titizlikle çalıştığı bu oyun, özellikle GTA 5'in yıllar boyunca büyük başarı elde etmesinden sonra büyük bir heyecan yaratmış durumda. Hayranlar, oyunun duyurusu ve resmi çıkış tarihi ile ilgili detaylar merak ediliyor. GTA 6'nın ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hayranlar, oyunun duyurusu ve resmi çıkış tarihi ile ilgili detayları sabırsızlıkla beklerken, sızan bilgilere göre GTA 6'nın çıkış tarihi 2025 yılı olarak öne çıkıyor. 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 KAÇ TL OLACAK?

GTA 6'nın yeni nesil konsollar ve yüksek bütçeli oyunlar göz önünde bulundurulduğunda GTA 6'nın standart versiyonunun 70 dolar civarında olması bekleniyor.