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GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar!

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Rockstar Games, GTA 6'nın tanıtım fragmanını yayınlamasının ardından GTA 6 ne zaman çıkacak? Sorusu oyuncular tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar!A 6 ile çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtım fragmanı ile büyük ilgi gören oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi verildi. Ancak eski bir Rockstar geliştiricisi, PC'de çıkışının uzun sürebileceğini belirtti.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Sorusu, oyunun PC ve Playstation'da oynamak için çıkış tarihini merak etmekte olan oyuncular tarafından GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? Şeklinde de araştırılmaktadır. Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı duyurmak için geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı paylaştı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar!

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, 12 yıllık aradan sonra oyunseverlerin karşısına GTA 6 ile çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutarak GTA 6'ya ait fragmanı yayınlayan oyun firmasının YouTube kanalında servis ettiği video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme alarak yeni bir rekora imza attı. Tanıtım sonunda ise yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

Eski bir Rockstar geliştiricisinin görüşlerine göre, Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) PC'de merakla beklenen çıkışı uzun sürebilir. Eski bir Rockstar animatörü olan Mike York, kısa bir süre önce konuyla ilgili bakış açısını paylaşarak, PC oyuncularının ikonik serinin bir sonraki bölümünü deneyimlemeden önce önemli bir bekleyişle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Emir Ceran
Emir Ceran
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