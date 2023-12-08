Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 ile ilgili son bilgiler araştırılmaktadır. Oyuncular, GTA 6'nın ne zaman çıkacağını merakla bekliyor. Peki, GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. GTA 6'nın ilk fragmanı 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı. Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6 çıktı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında GTA6 çıkış tarihi sorgulatılıyor.Peki, GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, 12 yıllık aradan sonra oyunseverlerin karşısına GTA 6 ile çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutarak GTA 6'ya ait fragmanı yayınlayan oyun firmasının YouTube kanalında servis ettiği video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme alarak yeni bir rekora imza attı. Tanıtım sonunda ise yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.