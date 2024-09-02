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GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri...

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Popüler video oyunu GTA 5'te teknik sorunlar yaşanıyor. Oyuncular, oyunun açılmaması konusunda şikayetlerde bulunuyor. 2 Eylül'deki son dakika gelişmeleri ise oyuncuların merak konusu oldu. Sorunun neden kaynaklandığı ve çözümü hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Gta 5 (Grand Theft Auto V), Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan, 2013 yılında piyasaya sürülen bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur. oyun severler, GTA 5 çöktü mü? Sorusunun cevabını araştırıyor. Birçok kişi GTA 5'in neden açılmadığını merak ediyor. Peki, GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri...

GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları GTA 5 şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri...

GTA 5 NEDİR?

Grand Theft Auto serisinin yedinci ana oyunu olan GTA 5, kurgusal San Andreas eyaletinde, Güney Kaliforniya'yı temel alarak tasarlanmıştır. Oyun, eski bir banka soyguncusu olan Michael De Santa, bir sokak çetesi üyesi olan Franklin Clinton ve uyuşturucu satıcısı Trevor Philips'in ana karakter olarak yer aldığı, yozlaşmış bir devlet kurumu ve güçlü suçlularla mücadele ettikleri bir soygun hikayesini anlatmaktadır. Oyuncular, San Andreas'ın geniş kırsal alanlarında (Blaine County) ve Los Angeles'tan esinlenilmiş şehir merkezi Los Santos'ta serbestçe dolaşabilirler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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