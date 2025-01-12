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Grevde ders işlenir mi?

Grevde ders işlenir mi?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranları ve memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük zam, kamu çalışanları ve öğretmenler tarafından yetersiz bulundu. Özellikle eğitim sendikaları, zam oranlarının hayat maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, bu duruma karşı tepkilerini göstermek için iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Peki, grevde ders işlenir mi?

Memur maaşlarına yapılan zammı yeterli bulmayan sendikalar, 13 Ocak günü eylem yapma kararı aldı. Bu kapsamda sendikalara üye olan bazı öğretmenler, derslere girmeyecek. Peki, grevde ders işlenir mi?

13 OCAK MEMURLAR İŞ Mİ BIRAKACAK?

Memur sendikaları, maaş zammı oranını yetersiz bulduklarını ve taleplerinin karşılanmadığını belirterek, 13 Ocak tarihinde meydanlarda bir araya gelerek eylem yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, eğitim sendikalarına üye öğretmenler de iş bırakma kararı aldı ve 13 Ocak'ta tam gün derslere girmeyeceklerini açıkladı.

HANGİ ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILACAK?

13 Ocak günü yapılacak olan iş bırakma eylemine, memur sendikaları ve onlara bağlı eğitim sendikaları da katılım gösterecek.

Bu kapsamda, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş gibi öğretmen sendikalarının üye olduğu eğitimciler, tam gün derslere girmeyeceklerini belirtti.

13 OCAK HANGİ SENDİKALAR İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK?

• Eğitim-İş

• Eğitim- Sen

• Hürriyetçi Eğitim Sen

• Eğitim Gücü Sen

• Anadolu Eğitim Sen

• TÖB Sen

Grevde ders işlenir mi?

• GREVDE DERS İŞLENİR Mİ?

Öğretmenler, 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor. Memur maaşlarına yapılan %11,54 oranındaki zam oranını yetersiz bulan eğitim sendikaları, bu karara tepki göstermek amacıyla greve gitme kararı aldı.

Bu süreçte Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen gibi çeşitli sendikalar, üyelerine iş bırakma çağrısında bulundu. Sendikalar, memur maaşlarının yeterli düzeye çıkarılması talebiyle geniş çaplı bir eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

Grev duyurusu ise eğitim sistemindeki aksaklıklarla ilgili endişeleri de beraberinde getirdi. Sendikaların bu tepkisinin arkasında, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığı yönündeki eleştiriler bulunuyor. Öğretmenler ve kamu çalışanları, hayat standartlarını iyileştirecek bir zam talebinde bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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