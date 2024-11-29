Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir?

ABD'de çalışmak ve yaşamak isteyen vatandaşlar Green Card başvurusunu tamamladı.. Ardından, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacağı ve Green Card (Yeşil Kart) 2025 sonuçları nereden öğrenildiği gündeme geliyor. Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2025 sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

GREEN CARD 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuruları tamamlandı. Green Card başvuru sonuçları Mayıs ayında açıklanması planlanıyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarını www.dvlottery.state.gov sitesinden ulaşabilirsiniz.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresinden erişim sağlanabilir. Açılan sayfadaki uyarıyı okuduktan sonra, "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bilgileri doldurduktan sonra "Continue" butonuna tıklayın. Açılan yeni sayfada yönlendirmeleri takip ederek başvuru sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.