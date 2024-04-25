Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Green Card (Yeşil Kart) başvurusu yapan birçok kişi Green Card 2024 sonuçlarını internet üzerinde sorgulatıyor. ABD'de çalışma ve yaşama imkanı sunan Green Card sonuçları gündemde yer alıyor. Peki, Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları ne zaman belli olacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeşil Kart (Green Card) başvuruları, 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurularını tamamlayan adaylar için sonuçlar, 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabilecek. Başvuru sahipleri, sonuçları https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla görüntüleyebilecekler.