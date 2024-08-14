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Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

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Green Card başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. Green Card başvuru tarihleri, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Green Card başvurusu ne zaman yapılır ve nasıl yapıldığına dair tüm detaylar bu yazıda ele alınıyor.

Her yıl düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi, başvuru koşullarını karşılayan adaylara büyük bir fırsat sunuyor. 2024 yılı için başvuru süreci merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edebilecekler. Peki, Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvurusu için yıllık bir program olan DV Programı'nın başvuru dönemi genellikle her yıl Ekim ayında başlar ve Kasım ayında sona erer. Bu dönemde, başvurular ABD'nin resmi göçmenlik sitesinden (DV Lottery) alınır.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu yalnızca çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru formu, ABD'nin resmi göçmenlik sitesinde ( www.dvlottery.state.gov ) bulunabilir. Bu formu doldururken kişisel bilgilerinizi, eğitim ve iş geçmişinizi girmeniz gerekir.

Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  2. Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
  3. ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
  4. Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
  5. 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
  6. Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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