GPT-4o ücretsiz mi, hangi özellikleri ücretsiz? ChatGPT, GPT-4o nasıl kullanılır?

GPT-4o nasıl kullanılır? OpenAI, Chatgpt'nin yeni sürümü GPT-4.o ücretsiz erişimine açtı. OpenAI, X platformunda yaptığı duyuruda, bu gelişmiş yapay zeka modelini tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya başladıklarını belirtti. GPT-4.o neler sunuyor? Detaylar haberimizdedir…

GPT-4o ÜCRETSİZ Mİ?

OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının artık GPT-4.0 ile sunulan özelliklerden yararlanabileceğini duyurdu. Ücretsiz kullanıcılar, başkaları tarafından oluşturulan özel GPT'lere erişebilecekler. Görsellerle ilgili sorular sorabilecek ve grafik analizleri yapabilecekler.

GPT-4o HANGİ ÖZELLİKLERİ ÜCRETSİZ?

Daha önce model ve web yanıtları, veri analizi, grafik oluşturma, dosya yükleme, bellek ve özel GPT'ler gibi özellikler sadece ChatGPT Plus, Teams ve Enterprise gibi ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Artık bu özellikler tüm ChatGPT kullanıcılarına açık olacak.

OpenAI, GPT-4'e kıyasla daha hızlı ve metin, görüntü, ses yeteneklerinin geliştirildiği GPT-4.o'yu tanıtırken, bu yeni modelin ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını belirtmişti. Bugün itibarıyla OpenAI, bu yeni özellikleri herkesin kullanımına açılmış durumda.

Kullanıcılar, Google Drive veya OneDrive'dan dosya yükleyerek yapay zekanın grafik analiz etme ve grafik oluşturma gibi yeni özelliklerinden faydalanabilecekler. Yeni model, gelişmiş veri analizinin yanı sıra daha hızlı tepki verme, ton ve arka plan seslerini anlama ve hatta duygu katarak konuşma yeteneğine sahip.

Ancak, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için belirli bir mesajlaşma ve konuşma sınırı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında GPT-4.0 yerini GPT-3.5'e bırakıyor.