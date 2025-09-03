Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman yayınlandı?

Ekranların yeni favorisi haline gelen "Gözleri Karadeniz" dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizinin özellikle doğa ve kültürle iç içe geçen atmosferi, seyircilerin ilgisini daha da artırıyor. Bu bağlamda, dizinin çekim yerleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Gözleri Karadeniz" dizisi, Karadeniz'in etkileyici ve eşsiz doğasını ekranlara taşıyor. Çekimlerin büyük bölümü, bölgenin doğal güzellikleriyle meşhur olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılırken, dizinin bazı önemli sahneleri İstanbul'da çekiliyor. Bu iki farklı lokasyon, dizinin hikayesinin doğayla iç içe geçen samimi atmosferini ve modern şehir yaşamının dinamizmini izleyiciye başarılı bir şekilde aktarmasına olanak tanıyor. Karadeniz'in yeşil ve büyüleyici manzaraları ile İstanbul'un kozmopolit yaşamı arasında kurulan bu görsel denge, dizinin dramatik anlatımını derinleştirirken seyir zevkini de artırıyor. Böylece "Gözleri Karadeniz", hem bölgesel kültürlere hem de evrensel temalara dokunan, izleyiciyi içine çeken etkileyici bir yapım olarak öne çıkıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

O, Türkiye'nin en güçlü Maçari ailesinin kayıp varisidir. Annesi sandığı kadının beklenmedik ölümüyle sarsılan Azil, gerçeklerin peşine düşerek İstanbul'un karanlık ve tehlikelerle dolu sokaklarına adım atar. Kader, onu hem kan bağıyla bağlı olduğu kardeşiyle zorlu bir hesaplaşmaya hem de kalbini derinden sarsan imkânsız bir aşka sürükler. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle örülü bu dünyada Azil'in sınavı, sadece güç mücadelesi değil; vicdanıyla da yüzleşmek olacaktır.

Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş'ın üstlendiği dizinin senaryosu, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından birlikte yazılıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Gözleri Karadeniz" dizisi, her Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de seyirciyle buluşuyor. Karadeniz'in benzersiz doğası ve derin hikayesiyle öne çıkan yapım, her yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. Dizi tutkunları, Salı günlerini ATV'ye ayırarak, güçlü oyunculuklar ve heyecan dolu gelişmelerle dolu bölümleri kaçırmadan takip edebilirler.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ OYUNCULARI