Gözde Şeker Halk TV'den ayrıldı mı? Gözde Şeker nereye, hangi kanala geçti?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gözde Şeker hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gözde Şeker'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, G Gözde Şeker Halk TV'den ayrıldı mı? Gözde Şeker nereye, hangi kanala geçti?

GÖZDE ŞEKER HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Gözde Şeker Halk TV'den ayrılmadı fakat bir süreliğine ara verdi. Gözde Şeker'in yurt dışı eğitimi almak isteğiyle yurt dışı eğitimi için bir süreliğine ara verdiği iddiaları yer almaktadır. Şeker, yurt dışı eğitiminden sonra mesleğine kaldığı yerden devam etmek üzere ekranlara geri döneceği tahmin edilmektedir.

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. Sektöre girişi lise yıllarında, 16 yaşında staja başladığı CNN Türk Ekonomi servisiyle oldu. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak görev yaptığı CNN Türk'te 5 yıl çalıştıktan sonra kuruluş aşamasında TRT Türk'te çalışmaya başladı.

Bosna Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurdu, 4 yıl boyunca Bosna Hersek temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından aynı şekilde Tunus temsilciliğini hayata geçirip TRT Türk Tunus temsilciliği görevini yürüttü. TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra Habertürk'e geçti. Habertürk'te pek çok kuşağın sunuculuğunu üstlendi, Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2018'den bu yana Haber Global'de hafta sonu haberlerini sundu.