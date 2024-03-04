Göz damlası orucu bozar mı? Göze sıkılan damla orucu zedeler mi?

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. 11 Mart günü, Müslüman alemi oruç tutmaya başlayacak. Bu süreçte sık sık internette araştırılacak olan konulardan biri de "... orucu bozar mı" kapsamındaki sorular olacak. Bunlardan biri de göz damlaları. Göz damlası orucu bozar mı? İşte detaylar.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunsa da, kulak zarı bu kanalı tıkadığından, kulağa damlatılan ilaçların boğaza ulaşması engellenir, dolayısıyla kulağa damlatılan ilaçlar orucu bozmaz. Buruna damlatılan ilaç miktarı genellikle çok azdır ve burun çeperleri tarafından emilir. Bu nedenle, bu ilaçlar ağızda kalan rutubet kadar az olduğundan, orucu bozacak düzeyde değildir. Bu sebeple, buruna damlatılan ilaçlar orucu bozmaz. Göze damlatılan ilaç miktarı genellikle fazladır ancak bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarı atılır. Dolayısıyla, göz damlası da orucu bozmaz.