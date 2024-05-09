Göz çapaklanması neden olur, nasıl temizlenir? Göz Çapaklanması neyin belirtisi?

Göz çapaklanması genellikle zararsız bir durumdur ve evde temizlenmesi kolaydır. Ancak göz çapaklanması sürekli tekrarlıyorsa veya diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa (örneğin göz kızarıklığı, ağrı, sulanma, görme bozukluğu), göz doktoruna başvurmak önemlidir. Doktorunuz, altta yatan sorunu belirleyebilir ve uygun tedaviyi önerebilir. Peki, Göz çapaklanması neden olur? Göz çapaklanması olursa ne olur?

GÖZ ÇAPAKLANMASI NEDEN OLUR?

Göz çapaklanması genellikle gözlerin doğal temizlik mekanizması olan gözyaşı ve göz kapaklarının kenarında bulunan yağ bezlerinin normal salgılanması sonucu oluşur. Göz kapakları kapanırken, kir, toz, gözyaşı artıkları ve diğer yabancı maddeler göz çapaklarını oluşturabilir.

GÖZ ÇAPAKLANMASI NEYİN BELİRTİSİDİR?

Göz kapaklarının iç yüzeyinde bulunan ve Meibomian bezleri adı verilen yağ bezleri, gözün yüzeyini kaplayan gözyaşının dağılmasını önler ve göz yüzeyini nemli tutar.

Göz kapakları kapanırken, gözde biriken kir, toz, gözyaşı artıkları ve diğer yabancı maddeler göz çapaklarını oluşturur. Bu çapaklar, göz açıldığında birikmiş halde bulunabilir ve genellikle sabahları uykudan uyandıktan sonra gözlerde hissedilir. Normalde bu çapaklanma miktarı çok fazla değildir ve genellikle gözlerinizi ovalayarak veya yıkayarak kolayca temizlenebilir.