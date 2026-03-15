Görüntüler korkunç! Mardin'i sel vurdu

Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede dereler taştı, bazı yerleşim yerleri su altında kaldı. Kentten gelen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan Diyarbakır'da da şiddetli yağış etkili oldu.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ilçelerinde birçok dere taşarken, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

GÜNDELİK YAŞAMI FELÇ ETTİ

Kızıltepe ilçesinde bir araç suya kapılırken, taşkın sırasında sulama borularının da suya kapıldığı görüldü. Derik ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı. Mazıdağı ilçesinde bazı yollar göle dönerken, bazı kırsal mahalle yolları da ulaşıma kapandı.

30 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Öte yandan Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi'nde Abdurrahman Kutlu'ya ait ahır yoğun yağışın ardından çöktü. Çökme sonucu ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Kentten gelen görüntüler ise sel felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi.

DİYARBAKIR'DA SAĞANAKA TESLİM

Öte yandan Diyarbakır'da da şiddetli yağış etkili oldu. Çınar ilçesinde etkili olan sağanak nedeni ile bazı noktalarda taşkınlar yaşanırken, suya kapılan 45 küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi. Silvan ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeni ile dere ve su kanallarında taşkınlar meydana geldi.

Serhat Yılmaz
