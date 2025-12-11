Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Haberler

Güncelleme:
Gebze'de genç bir adam, sevgilisinden ayrıldıktan sonra kızın eski erkek arkadaşı tarafından benzin istasyonunda vurularak öldürüldü. Aile, cinayetin azmettiricisinin kızın babası olduğunu iddia ederek soruşturmanın genişletilmesini istiyor.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylül ayında bir genç, ayrıldığı kız arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından benzin istasyonunda silahla vurularak öldürüldü.
  • Gencin ailesi, cinayetin kızın babasının azmettirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti.
  • Aile, saldırının planlı olduğunu ve faillerin birlikte hareket ettiğini savunuyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylül ayında meydana gelen silahlı saldırı, cinayetin ardındaki iddialar ve ortaya çıkan yeni görüntü nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, genç adam ayrıldığı kız arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından benzin istasyonunda silahla vurularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin ailesi, cinayetin yalnızca eski sevgilinin değil, kızın babasının azmettirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti. Aile, saldırının planlı olduğunu ve faillerin birlikte hareket ettiğini savunuyor.

3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Hukuk yok cep peşinde, adalet çetelere kaldı

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tıp aynı tip

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Oren:

hukuk adalet var sen şerefsizsen yapacak bir şey yok bunlar Allahın adaleti şeriatı uygulayacaksın kısasa kısas tek tek vuracaksın laiklik denen bu illet işte insanları bu hale getirdi

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

SİLAHSIZ İNSANA SİLAH ÇEKMEK MODA OLDU SON DELİKANLILAR ÇANAKKALEDE KURTULUŞ SAVAŞINDA KALDI.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Bu ülkede ne refah artar ne huzur olur her şeyin başı adalet hukuk boşa demiyoruz ana kime ne anlatıyoruz

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

bu ülkede yaşanmaz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Defol git

yanıt4
yanıt3
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
