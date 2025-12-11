Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eylül ayında meydana gelen silahlı saldırı, cinayetin ardındaki iddialar ve ortaya çıkan yeni görüntü nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, genç adam ayrıldığı kız arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından benzin istasyonunda silahla vurularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin ailesi, cinayetin yalnızca eski sevgilinin değil, kızın babasının azmettirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti. Aile, saldırının planlı olduğunu ve faillerin birlikte hareket ettiğini savunuyor.