Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Aydın'da gerçekleşen bir gelin alma merasimi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, gelinin süsleniş biçimi ve evden çıkarılırken tercih edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

NEDENİ DE HAYLİ ENTERESAN

Edinilen bilgilere göre, gelinin bu şekilde uğurlanmasının nedeni "kimsenin gelini süslü haliyle görmemesi" olarak ifade edildi. Gelin, yüzü ve bedeni kapatılarak dışarı çıkarılırken yakınlarının da aynı geleneği desteklediği görüldü.

TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olurken, kimi kullanıcılar geleneğe saygı duyulması gerektiğini savundu; kimileri ise yöntemin gereksiz ve abartılı olduğunu belirtti.