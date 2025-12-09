Haberler

Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan
Aydın'da kaydedilen bir gelin alma görüntüsü, gelinin sıra dışı şekilde süslenmesi ve kimse tarafından görülmemesi için yapılan uğurlama yöntemi nedeniyle büyük şaşkınlık yarattı.

Aydın'da gerçekleşen bir gelin alma merasimi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, gelinin süsleniş biçimi ve evden çıkarılırken tercih edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

NEDENİ DE HAYLİ ENTERESAN

Edinilen bilgilere göre, gelinin bu şekilde uğurlanmasının nedeni "kimsenin gelini süslü haliyle görmemesi" olarak ifade edildi. Gelin, yüzü ve bedeni kapatılarak dışarı çıkarılırken yakınlarının da aynı geleneği desteklediği görüldü.

TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olurken, kimi kullanıcılar geleneğe saygı duyulması gerektiğini savundu; kimileri ise yöntemin gereksiz ve abartılı olduğunu belirtti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Milletin örf adetini haber yapıp durmayın. Ortalık çar çakal dolmuş asayiş bom b. k olmuş asayişi düzeltmeye yönelik yönlendirici haber yapın. Millet sokakta yürüyemez hale gelmiş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title