Haberler

Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu Haber Videosunu İzle
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurtların köye indiğini gören bir kangal, bağlı olmasına rağmen adeta çılgına döndü ve yaptığı güç gösterisi ile kurtların yaklaşmasını engelledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bağlı haldeki kangalın öfkesinden yanında duran atıl haldeki koltuğu parçaladığı görüldü.

Köye yaklaşan kurtları fark eden bir kangalın tepkisi güvenlik kameralarına yansıdı. Bağlı olmasına rağmen yerinde duramadığı görülen kangal, kurtlara karşı adeta güç gösterisi yaptı. Görüntülerin devamında ise bağlı haldeki kangalın öfkesinden yanında duran atıl haldeki koltuğu parçaladığı görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısem sem:

bağlı olması iyimi olmuş bilemedim yoksa kurdu kovalar bir sürünün ortasına düşebilirdi bu işlerden anlamam ama bir kaç kurt saldırsa baglı hayvan kendini koruyabilir mi? Baglı olması engel olmaz mı bilemedim ama kangal şahane

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek