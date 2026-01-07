Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu
Köye yaklaşan kurtları fark eden bir kangalın tepkisi güvenlik kameralarına yansıdı. Bağlı olmasına rağmen yerinde duramadığı görülen kangal, kurtlara karşı adeta güç gösterisi yaptı. Görüntülerin devamında ise bağlı haldeki kangalın öfkesinden yanında duran atıl haldeki koltuğu parçaladığı görüldü.