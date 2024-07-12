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Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görümce filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görümce konusu, özeti ve Görümce oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görümce filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görümce filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görümce filmini izleyecek olanların merak ettiği Görümce konusu nedir, Görümce oyuncuları kimler ve Görümce özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır, Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.


GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Gupse Özay - Yeliz

• Buğra Gülsoy - Ahmet

• Eda Ece - Deniz

• Zeynep Kankonde - Fatoş

• Danilo Zanna - Francesco

• Özlem Tokaslan - Sonay

• Dilşah Demir - Nebo

• İnci Pars Özgürgün - İnci

Başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece'nin yer aldığı 2016 yapımı Görümce filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.

Osman Demir
Osman Demir
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