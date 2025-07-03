Görme Engelli Sanatçı Caner Mutlu'dan Yeni Türkü: "Küp İçinde Nişasta" Klibi Net D'de Yayında!

Görme Engelli Sanatçı Caner Mutlu'dan Yeni Türkü: 'Küp İçinde Nişasta' Klibi Net D'de Yayında!
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Caner Mutlu, halk müziğini samimi bir yorumla buluşturduğu yeni klibiyle dinleyicilerin gönlüne dokunuyor.

Görme engelli müzisyen Caner Mutlu, uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı "Küp İçinde Nişasta" adlı yeni halk müziği eserini dinleyicilerle buluşturdu. Net D Müzik YouTube kanalında yayınlanan klip, halk müziğinin özüne sadık kalırken genç bir yorum taşıyor.

Klibin aranjörlüğünü Emre Doğan üstlenirken, sahnede Caner Mutlu'ya arkadaşları ve dansçılar eşlik etti. Görme engeline rağmen müzikten ve üretmekten vazgeçmeyen Caner Mutlu, bu projenin kendisi için bir umut ve gönül selamı olduğunu belirtiyor.

Klip çekimleri Kayseri şehrinde gerçekleştirildi.

Caner Mutlu'dan Alıntı:

"Bu yolculukta yanımda duran herkese teşekkür ederim. Bu eser benim için sadece bir türkü değil, bir gönül selamıdır." – Caner Mutlu

İzlemek için : https://youtu.be/6qgIC7oJZrg?si=Re4LjqG3WYBo6YlP

Instagram: @canercanmutlu

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