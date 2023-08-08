Kurtlar Vadisi Pusu, Kalbim Seni Seçti ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde ünlenen sevilen oyuncu Görkem Sevindik son zamanların en çok aratılan isimlerinden biri oldu. Seyirciler ise merak ediyor Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, özgeçmişi nedir? Görkem Sevindik evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylar…

17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Görkem Sevindik, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. Seyirciler ise en çok Görkem Sevindik hakkında özel bilgilerini merak etmektedirler. Peki, Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, özgeçmişi nedir? Görkem Sevindik evli mi, çocuğu var mı?

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı sevilen karakter Pusat ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak ise Kahraman Babam adlı dizinin başrolünde Uğur Eser karakterini canlandırmıştır.

Adanalı oyuncu Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almıştır. Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcu.

Galatasaray taraftarıdır. Motosiklet tutkunudur.

Pandemi döneminde hayatlarını basından uzak gerçekleştirdikleri evlilikle birleştiren Kübra Siyahdemir ile Görkem Sevindik çifti, bir de erkek evlat sahibi oldu.

GÖRKEM SEVİNDİK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Sevindik Kübra Siyahdemir ile evlidir. Çiftin Marsel adında bir erkek çocukları bulunuyor.