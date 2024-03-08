Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Buca Belediye Başkan adayı ise Görkem Duman oldu.Görkem Duman kimdir? Görkem Duman nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

27 Haziran 1988 tarihinde İzmir Buca'da doğan Görkem Duman, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. Üniversite eğitimi sırasında aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalışarak deneyim kazanmıştır.

Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra kendi mimarlık ofisini açarak serbest meslek hayatına adım atmıştır. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi kariyerine başlamıştır. 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.