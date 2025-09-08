Google çöktü mü, neden açılmıyor? Gmail çöktü mü?

8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dünya genelinde YouTube, Gmail ve diğer Google hizmetlerinde geniş çaplı problemler gözlemleniyor. Kullanıcılar ciddi erişim sıkıntıları yaşarken, "Google çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

GOOGLE'DAERİŞİM SORUNU

8 Eylül 2025 günü itibarıyla Google'ın popüler servisleri YouTube ve Gmail başta olmak üzere birçok platformda erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar giriş yapmakta zorluk çekerken, sayfaların yüklenmediği ve içeriklere ulaşılamadığı aktarılıyor. Özellikle iş dünyası ve iletişim açısından kritik rol üstlenen bu hizmetlerdeki kesinti, çok sayıda kişide tedirginliğe neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Google cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak teknik ekiplerin sorunun kaynağını tespit etmek ve çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlar, yaşanan bu erişim sıkıntısının kısa sürede normale dönmesini öngörüyor.

Hata raporu: