Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağı merak konusu olan dizi, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Fragman, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Peki, Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir?

GÖNÜL DAĞI NEREDEN İZLENİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de.

129. BÖLÜMDE NE OLDU?

Taner, Ramazan ve Veysel, Ciritçi ile birlikte Bülbül Divanesi'ni aramaya başlar. Taner'in aklına deprem projesiyle ilgili ne gelecektir?

Asuman'ın öğrencisi türkü yarışmasına katılmak ister. Öğrencisine yardım edebilmek için Asuman ne yapacaktır?

Erkan ve Filiz'in ilk buluşması gerçekleşecektir. Bir süre herkesten ilişkilerini gizlemeye karar veren ikili buluşma sırasında kimlerle karşılaşacaktır?

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN İZLE!



