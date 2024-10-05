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Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
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TRT 1 kanalında yayınlanan beğenilen yapım Gönül Dağı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı 147. yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, TRT 1 Gönül Dağı canlı nereden izlenir? İşte Gönül Dağı TRT 1 canlı izle linki!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT 1'de ekranlara geliyor. TRT 1 canlı izlemek isteyenler Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı 147. yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, TRT 1 Gönül Dağı canlı nereden izlenir? İşte Gönül Dağı TRT 1 canlı izle linki haberimizde!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner babasıyla ilgili gerçeği amcaoğulları ve eşleri dışında herkesten saklamaya karar verir. Ciritçi defterin sahibiyle ilgili yeni bilgiler bulur. Ciritçi, oğluyla ilgili gerçeği öğrenebilecek midir? Hüseyin'in bebeği için doktorlar erkenden sünnet olmasını tavsiye eder. Ramazan Mete ve Yusuf sünnet olmadığı için amcaoğulları toplu sünnet yapmaya karar verir. Sünnet sırasında neler yaşanacaktır? Erkan, Filiz'le birlikte evlenme kararını Sefer'e söyler. Sefer, Erkan'ın evlilik için canla başla çabalamasını görür. Sefer çocukları için nasıl bir fedakarlık yapacaktır? Asuman ile program yapmak isteyen müzik yapımcısı kasabaya gelir. Yapımcı kasabada neler yaşayacaktır?

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner içine kapandığı için Selma endişelenir. Kasabanın su sıkıntısı sorunu devam etmektedir. Ramazan ve Veysel Taner'i eski haline döndürebilmek için icat yapması gerektiğini düşünür. Amca oğulları su motorunu nasıl yapacaktır? Ciritçi Abdullah, oğlunun yaşadığı gerçeğiyle yüzleşirken bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sonunda Taner'e İrfan'ın yanına gitmek istediğini söyler. Ciritçi, İrfan ile karşılaştığında ne olacaktır? Sefer, Süslü Badegül'ün devir işlemlerini yapar. Rıfat, Selami, Erkan ve Filiz Süslü Badegül'ü geri alabilmek için plan yaparlar. Süslü Badegül'ün yeni sahibi nasıl biri çıkacaktır?

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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