Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Gönül Dağı adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle! Gönül Dağı canlı izleme linkleri araştırıldı. Gönül Dağı canlı izleme linki sizlerle…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, Ramazan ve Veysel, Ciritçi ile birlikte Bülbül Divanesi'ni aramaya başlar. Taner'in aklına deprem projesiyle ilgili ne gelecektir? Asuman'ın öğrencisi türkü yarışmasına katılmak ister. Öğrencisine yardım edebilmek için Asuman ne yapacaktır? Erkan ve Filiz'in ilk buluşması gerçekleşecektir. Bir süre herkesten ilişkilerini gizlemeye karar veren ikili buluşma sırasında kimlerle karşılaşacaktır?

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TRT 1 GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız .